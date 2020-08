iwd, le daemon Wi-Fi qu’il vous faut

Il y a quelques jours j’ai découvert iwd (iNet wireless daemon) grâce à Présentation des Wireless Daemon sous Linux chez Linux Embedded que je vous invite à lire, iwd vise à remplacer wpa_supplicant.

Je l’ai installé dans la foulée, en temps normal j’aurais attendu plusieurs mois avant de vous faire un retour mais après un effet waouh, j’ai décidé de faire une exception. Concrètement les performances Wi-Fi sont carrément meilleures et la connexion au réseau bien plus rapide. Avant j’attendais de longues secondes pour que mon pc portable se connecte au Wi-Fi alors que je suis à 2 mètres de la box, maintenant j’ouvre la session, je suis connecté. Je suis passé de 6 Mb/s à 60 Mb/s. Je ne reviendrais en arrière pour rien au monde.

Installation

Si vous pouvez, vraiment testez-le mais auparavant consultez ici si iwd est compatible avec votre version de Network Manager (si vous l’utilisez). Ce n’est pas le cas pour Debian Buster mais c’est bon pour Ubuntu 20.04, Mint 20, Debian Bullseye (testing), Arch, openSUSE Leap 15.2…

Pour ne rien gâcher il est extrêmement simple de tester, explications pour Debian Bullseye. On commence par sudo apt install iwd ensuite on édite sudo nano /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf en ajoutant ceci à la fin.

[device] wifi.backend=iwd 1 2 [ device ] wifi . backend = iwd

On désactive le service wpa_supplicant sudo systemctl mask --now wpa_supplicant et on restart NetworkManager sudo systemctl restart NetworkManager . Vous devriez avoir une demande de mot de passe pour le Wi-Fi sur lequel vous êtes, vous validez. Un petit reboot éventuellement pour tester dans des conditions idéales. La procédure chez Debian est ici.

Si vous souhaitez revenir en arrière, enlevez les lignes ajoutées dans /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf , sudo systemctl enable --now wpa_supplicant puis sudo systemctl restart NetworkManager et enfin sudo apt remove iwd .

Le futur !

iwd est en version 1.8 actuellement, prometteur et activement maintenu. Si vous voulez en savoir plus, je vous recommande la documentation Arch et l’article de LWN.