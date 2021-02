Ce que j’ai appris en 13 ans de blogging

Dans un des très, trop nombreux articles de blogs que j’ai pu écrire, j’ai dit un truc du genre, le jour où je partirai je laisserai un énorme cratère derrière moi, sans rien dire, comme ça. C’est ce que j’ai fait. cyrille-borne.com laisse une page morte désormais depuis plusieurs jours. J’ai répondu aux mails, plus ou moins, les gens comme le phénix ne se font pas d’illusions sur mon retour, je suis mort et je renais à chaque fois de mes cendres, sous une autre forme, une espèce de réinvention. Sauf que force est de constater c’est que je ne me réinvente plus depuis des années. Je n’avais pas prévu de faire ce billet, mais il montre aussi un tournant dans ma carrière, j’offre un billet à Cascador, quand pendant des années je l’ai joué personnel, désabusé par le travail collectif, une forme de récompense pour toutes les fautes d’orthographe qu’il m’a corrigé, je lui devais bien ça. Seul on va plus vite, à plusieurs on va plus loin, seul t’es quand même surtout moins emmerdé qu’à plusieurs. À la façon Medium public, je vais t’expliquer les raisons de l’échec, on va essayer de faire pas trop long même si malheureusement, je ne sais pas trop faire.

J’ai lancé le cyrille-borne.com en 2008, il était une suite de sites internet divers et variés, j’ai attaqué l’écriture en 2000 dans les forums de méthode de piratage de vidéos, Flaskmpeg, autodub, nous étions les doom9 à la française. Je garde de cette époque un souvenir heureux, un souvenir d’entraide, de partage, un souvenir d’émulation du début du net, une époque où l’on ne va pas se mentir, les demeurés ne traînaient pas encore sur la toile pour voir ce que c’est aujourd’hui devenu, une poubelle. Dans ces années, j’ai quand même 15 ans de moins, pas de gosses, j’ai le cerveau qui fuse et je m’essaie à un peu tout, Mandrake par exemple, pour voir un peu ce qu’on peut faire avec Linux, c’est un échec, Linux c’était un peu de la merde à l’époque. C’est dans une conversation avec Mean le développeur d’avidemux qui est un vieux camarade avec qui j’ai hurlé dans la plaine, qu’il nous raconte qu’il y a un Linux facile qui mérite d’être vu, il s’appelle Ubuntu.

L’esthétique du marron caca, que de beaux souvenirs.

Alors que la vidéo numérique s’est largement essoufflée, plus besoin d’encoder des DVD tout se télécharge, je commence à me prendre au jeu, je découvre le blog de Ploum qui avant de devenir philosophe expliquait comment compiler son driver audio pour avoir du son. À cette époque c’était ce genre de petits riens qui faisaient de toi le roi du pétrole, le bricolage, l’entraide encore, la franche camaraderie qui me feront rencontrer d’autres personnes, d’autres passionnés. Je suis un touche à tout et c’est sans concession que je raconte mes réussites, mes échecs, mes gadgets chinois, mon ZTE OPEN C sous Firefox OS. Je trolle comme un goret, trop, j’ai utilisé le flame comme fond de commerce ça fait monter les stats, il est trop tard pour regretter, il me faut encore l’assumer, qui me vaut encore aujourd’hui une image de monsieur gros con de service. À grands coups de Linux c’est de la merde, de provocations, j’en aurais rendu des gars bien vénères sur la toile.

Les années passent, les enfants, la maison, la maladie qui a frappé mon foyer et on finit par se rendre compte que le plaisir, la passion n’y est plus. J’arrive de plus en plus à saturation d’informatique au niveau personnel et professionnel, tout ce que j’ai cru entrevoir dans la philosophie du libre c’est devenu du bullshit à mes yeux, je me rends compte que pendant des années pensant libérer des gens, je me suis contenté d’être l’informaticien gratuit de service. Et puis on regarde ses écrits et on se rend compte qu’on écrit de la merde. Aigri de service, de moins en moins productif, de moins en pratique, uniquement dans le dénigrement et dans la négativité. En 2017 voici ce que j’écrivais sur mon blog après avoir fait sauter la version d’avant :

j’ai tendance à retomber dans de très mauvais travers : j’écris trop, j’écris à chaud, j’écris des textes courts, je râle sur les élèves, sur les profs, sur Linux, sur les projets, sur les associations de gauchistes, je ne file pas un centime aux différents projets que j’utilise, je n’écris que peu de choses pertinentes. En gros, je suis celui que je dénonce, Cyrille BORNE c’était quand même franchement mieux avant

Nous sommes en 2021, je peux presque au mot près, écrire la même chose. La passion de Linux, de l’informatique est derrière moi, et je me suis recentré sur l’éducatif, car c’est quand même mon métier. Même si on peut penser que j’ai un côté autodestructeur (voir le trou dans cyrille-borne.com), je suis un gars engagé dans mon quotidien auprès de mes élèves, j’essaie des nouveaux trucs et de la même manière que j’ai raconté mes échecs et mes réussites en informatique, je les ai racontés sans concession d’un point de vue pédagogique. La crise COVID a été déterminante pour moi à deux niveaux : la rupture avec Linux, une grande claque dans le métier et nos jeunes. La première partie est évidente, au boulot on est full Microsoft, chercher des solutions pour faire tourner Teams de façon convenable sous Linux, au bout d’un moment quand tu es coincé chez toi avec des gosses qui arrivent pas à utiliser l’ENT et que tu travailles 70 heures par semaine, tu te dis que tu vas aller à l’essentiel. Il se trouve qu’à la sortie, tu te rends compte que Windows 10 ça marche bien, et que Linux c’est plus mon problème que ma solution.

Il y a 10 ans, on avait des gosses qui savaient dire merci, on avait des gosses pour qui on avait l’impression d’être réellement utile. J’ai bossé au milieu des couteaux et des trafiquants de drogue mais on avait le respect de la main tendue, de la parole sans jugement. La jeunesse d’aujourd’hui, la mienne en tout cas, celle que je côtoie dans mon quotidien, rejette le système éducatif en bloc pour se perdre dans des stories et des scrolls infinis. Augier qui contribue à ce blog pourrait en sortir un rayon, mais pour pratiquer le métier depuis désormais 17 ans, je peux vous assurer qu’il y a quelque chose qu’on va se prendre dans la gueule de plein fouet et qui nous dépasse totalement. Mes angoisses, je les ai exprimées, mon impuissance je l’ai exprimée, et dernièrement je regardais mon blog, je suis retombé exactement dans mes travers d’aigreur, d’écriture à chaud et de râlerie, sans proposer de remédiation. Je suis devenu le BFMTV de l’éducation : ça va mal, on va mourir, ça va mal, on va mourir, ça va mal.

Dessin de mon partenaire depuis de nombreuses années Odysseus.

Dans mon forum, celui des bons pères de famille, je vois que des membres ont écrit un post sur le COVID. Un jour je me rends compte que je ne lis plus ce post, parce que j’ai l’impression que je suis sur Facebook, et que le problème de fond c’est que c’est mon forum. Je vois des gens aigris, des gens dans la théorie du complot, et je me dis que si on fait ça dans un forum du nom de Cyrille BORNE c’est que j’attire des gens comme moi. Je regarde mes derniers billets, je regarde mon forum, je me fais vomir virtuellement, j’annonce dans la partie administration privée à ceux qui sont avec moi depuis maintenant plus de 20 ans qu’on déménage encore une fois pour aller ailleurs, et je cratérise du verbe cratériser.

Bien évidemment je suis seul responsable de la situation, il m’était possible à n’importe quel moment d’infléchir, de changer de trajectoire, de ne pas tomber dans cette fatalité de ne pas pouvoir être autrement que le blogueur le plus aigri de France. Nous arrivons donc vers la conclusion de ce billet et quelques trucs et astuces pour vous éviter le naufrage dans les activités que vous pourriez être amenés à faire.

J’ai souvent évoqué le RAP pendant toutes ces années dans lequel je baigne depuis 1993 et je pense qu’il était temps pour suprême NTM d’arrêter de ne pas faire le concert de trop, malheureusement ils l’ont fait pour l’argent. J’ai continué à écrire sur Linux et le logiciel libre un temps en me forçant, je n’aurais pas dû le faire, plus assez de compétence d’une part, pas de plaisir d’autre part. N’écrivez que par plaisir et si vous êtes compétent pour le faire. C’est bien évidemment à moduler, on peut tout à fait donner son avis de citoyen, d’individu sur une thématique, son ressenti mais pas donner une expertise. Comme je suis aigri, il faut que je place une vacherie, en 2021 je ne suis plus aucun blogueur technique, je crois que c’est ceux qui s’expriment le moins qui sont le plus compétents, c’est comme les frites c’est ceux qui se taisent qui en mangent le plus. À l’instar du RAP, de la chanson en générale, parler d’un sujet c’est pouvoir l’évoquer par son expérience, par son investissement. Concrètement un type qui tient un blog voyage mais qui ne voyage plus, c’est pas bien, c’est d’autant moins bien s’il n’a plus la passion du voyage. On ne peut pas être et avoir été.

Connais toi, toi-même. Je réalise avec du recul que j’aurais dû m’arrêter de bloguer depuis un bon moment. Je crois que je suis incapable de faire autre chose que ce que je fais, râler sur le monde. C’est pour cette raison d’ailleurs que je me refuse à tenir un blog personnel, à la relecture de ma dernière tentative en 2017, ça commençait franchement bien avec des billets construits, pertinents, j’ai fini par faire de la merde comme d’habitude. Donnez-moi un blog et je le transformerai en tas de fumier. Je dois prendre conscience que dans un cadre comme celui-ci, je ne sais pas faire autrement.

Travaillez en équipe. J’écrivais en introduction de ce billet

Seul on va plus vite, à plusieurs on va plus loin, seul t’es quand même surtout moins emmerdé qu’à plusieurs

À plusieurs quand tu fais l’imbécile, il y en a toujours un présent pour te recadrer. Je remercie chaque jour mon épouse avec qui je partage ma vie depuis 27 ans de me remettre à ma place à chaque fois que je me comporte comme un con (souvent). Si j’avais été moins débile, moins ce que je suis, j’aurais su trouver ma place dans une équipe sur le web et ne pas faire cavalier seul. On en revient au connais toi, toi-même.

Changez. Je prends conscience aujourd’hui que mes propos tenus ces derniers temps à part donner une expérience de vie sur le ressenti d’un prof de lycée agricole et conforter certains dans le fait que tout le monde va mourir n’apporte rien. Je dois travailler sur ma négativité mais à l’instar d’un alcoolique, je ne peux pas le faire de n’importe quelle façon. Comprenez qu’un alcoolique n’ira pas travailler dans un bistrot, moi faut pas trop me laisser de liberté dans l’écriture. L’an dernier durant le confinement avec mon collègue Benjamin du lycée qui tient la chaîne Youtube histoire à la carte, on a monté un site à vocation pédagogique du nom de restez-curieux(je m’offre le back link) pour essayer d’instruire un peu nos jeunes. Le fait de collaborer avec un gars avec qui je travaille au quotidien, un mec sympa, positif, ça me fait du bien. J’essaie donc de changer le style, de ne faire aucune vanne à deux balles, d’être, j’ai presqu’envie de dire professionnel. Je prends du plaisir à être concret, à distiller de la veille, de l’info, des tutos, tout comme je continue de faire des vidéos de maths et désormais d’informatique. Car mon souci principal c’est le suivi, essayer tout de même de rendre le monde meilleur et accessoirement un peu moins con. Ne me taxez pas de prétention c’est mon métier d’élever le monde.

Pendant des années j’ai considéré que les gens qui ne pratiquaient pas le sarcasme, l’ironie, étaient des faibles, je me suis trompé c’est le contraire. Le gars qui a dit que l’ironie c’était la bravoure des faibles et la lâcheté des forts avaient raison. La bienveillance, la vraie, l’entraide, les valeurs humaines c’est ce qu’il faut cultiver, malheureusement j’en suis difficilement capable, vous m’excuserez, je suis un homme blanc de 45 ans, j’ai un lourd handicap, mais je me soigne, j’essaie en tout cas.

À la question qu’on m’a posée, est-ce que je compte rouvrir un blog, c’est bien évidemment non. J’ai désormais un site que je trouve propre (je m’offre le backlink encore, je suis tellement généreux avec moi-même) et je n’ai même pas redirigé le NDD cyrille-borne.com pour récupérer une partie du trafic. J’attends quelques années quand le domaine ne vaudra plus rien pour arrêter de le payer. À la question qu’on pourrait me poser est-ce que je compte poser mes valises ici ? Cascador que je pratique depuis des années est quelqu’un de correct, de sérieux dans ses affaires, en qui j’ai confiance, je n’hésiterai donc pas à écrire si le cœur m’en dit mais pas trop de la merde, je m’en voudrais de lui attirer des problèmes et de pourrir la façade. Je souhaite toutefois m’inscrire dans une démarche collaborative, j’ai encore deux trois bricoles pertinentes à dire et des facilités pour le faire (2318 mots en une heure trente, une vie pour certains blogueurs).

Soyez heureux, soyez bon, attachez plus d’importance aux individus qu’aux opinions, je pense que la crise COVID nous aura montré qu’on est prêt à s’entretuer pour un rouleau de PQ, et que malheureusement tout le monde ne mérite pas d’être sauvé. Préférez le mieux au beaucoup, je crois que j’ai fait le tour des banalités positives d’usages, je finirais bien par un on va tous mourir, mais pour ma part, une partie de mon activité virtuelle est déjà morte.

Cyrille-borne.com 2008-2021.