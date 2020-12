Windows et l’utilisateur

Bientôt 14 ans que je travaille dans l’informatique. J’ai peu parlé de mon expérience de sysadmin Windows pourtant il s’agit de 10 ans de ma vie. Je n’ai jamais détesté Windows ni Microsoft, je ne suis pas un hater. J’aime l’informatique, Windows fait partie de son histoire.

Comment en installant un système d’exploitation bureautique en est-on arrivé à parler de publicité ?

Windows 10 est un très bon « produit »… et une honte absolue dans l’Histoire de l’informatique. À se demander dans « système d’exploitation » qui est exploité…

Client ou utilisateur

La durée du support pour les éditions Famille et Professionnel de Windows 10 est de 18 mois, le client est contraint de suivre le rythme. Windows as a Service.

Vendre un logiciel propriétaire est dépassé, le client peut l’utiliser X années sans repasser par la caisse (mon dieu !), sans envoyer constamment des données personnelles (sacrilège !), le réinstaller voire même abuser de sa licence en l’installant sur plus d’un poste (criminel !). Un service que le client renouvelle fréquemment et qui s’arrête brusquement dès qu’il cesse de payer ou de respecter les conditions d’utilisation, voilà l’avenir ! Le contrôle total de l’utilisation du « produit », aucune échappatoire, à tout moment les règles et conditions du service peuvent changer. L’accomplissement de la logique propriétaire, RIEN DE MIEUX que vendre un service. Qu’une entreprise veuille gagner de l’argent dans un monde capitaliste ok, que sa mécanique de vente aille jusqu’à éteindre tous droits et privilèges de l’utilisateur… Avec un service si tu n’es plus client… tu n’es plus utilisateur.

Microsoft Office n’est pas disponible pour Linux, un choix délibéré de Microsoft nullement une impossibilité technique. L’utilisateur n’est pas au centre de sa stratégie, le client oui. Un logiciel utile pour l’utilisateur mais non rentable n’a aucun avenir, voilà la différence fondamentale entre client et utilisateur.

On s’éloigne d’une logique répondant aux besoins de l’utilisateur pour entrer dans une stratégie où le client est une cible. Le terme utilisateur est devenu un simple outil de communication, bon pour la documentation et la publicité.

Le choix de l’utilisateur : Windows ou Windows ?

Je fais une nette distinction entre ce que propose (ou plutôt impose) Windows et ce que souhaiterait un utilisateur dans l’idéal. Dans l’environnement professionnel il est rare de pouvoir choisir son système d’exploitation et 9 fois sur 10 l’employé est sur Windows. Je doute que la publicité sur Windows soit très appréciée. Une majorité d’utilisateurs ne peut refuser l’utilisation de Microsoft Teams quand son entreprise l’utilise.

La contrainte est forte, les intérêts de l’utilisateur et de Windows divergent.

Lutter contre, construire avec

Windows 10 tu luttes contre. Sitôt installé il faut supprimer les bloatwares, se débarrasser de la télémétrie et des mouchards, désactiver la publicité.

J’entends l’acceptation et la résignation de certains : « Avec Privatezilla le sujet est réglé en quelques clics », « On est déjà pisté de partout avec Android, un peu plus ou un peu moins, ça change quoi ? ». Se faire pister par Google ET par Microsoft n’est pas la même chose. Les informations collectées sur un smartphone ont peu de choses à voir avec celles collectées sur un pc, les usages sont différents et complémentaires comme vos données personnelles…

Dark patterns, anti-fonctionnalités : Il n’est plus possible de créer un compte local lors de l’installation de Windows 10, Microsoft impose désormais la création et l’utilisation d’un compte Microsoft pour ouvrir une session (contournement).

Debian (distribution que j’utilise) tu construis avec… c’est tout en fait. Pas d’installation silencieuse (les « mises à jour » qui remettent ce que tu avais supprimé), de fonctionnalités et outils imposés (Edge, Cortana, OneDrive), de contenus non désirés (il faut vivre une fois la pub sur Windows, magique). On appelle cela le respect de l’utilisateur, indirectement notre confiance grandit envers l’outil.

Bugs

Ma mère s’occupait de la compta de mon père du temps où ils n’étaient pas encore retraités. J’ai naturellement installé du Windows. On attend tous d’un système d’exploitation qu’il fonctionne et nous foute la paix.

Ma mère me dit qu’elle ne peut plus enregistrer aucun mot de passe sur Windows. De mon point de vue le pc est inutilisable, pas inutilisable car il bugue dans tous les sens, inutilisable pour un utilisateur. Rendez-vous compte :

Vous lancez Outlook pour consulter vos mails, un invité vous demande de saisir le mot de passe pour chaque boîte mail. Lorsque dans X minutes, Outlook tentera de relever les mails, il vous redemandera les mots de passe

Vous ouvrez votre navigateur et allez sur un site où vous êtes enregistré, les identifiants sont bien présents dans le navigateur. Il vous demande votre mot de passe pour vous connecter au site

Votre Dropbox ou OneDrive vous demande de rentrer votre mot de passe

Etc. et dès que vous fermez une de ces applications puis vous l’ouvrez de nouveau, il vous redemande votre mot de passe

Le pc serait passé par la fenêtre avec moi. Je lance une recherche en Anglais, un article en parle, en creusant on trouve même un article chez Microsoft. Le souci a été remonté en avril, pas de correctif en 6 mois, le client a pudiquement le droit à un workaround (solution de contournement).

Tout système d’exploitation (et plus généralement logiciel) vient avec des bugs. L’important n’est pas vraiment le nombre de bugs, ce qu’on peut réellement juger est la rapidité et la qualité des correctifs. Je bosse depuis 3 ans sur Linux, j’ai utilisé Windows pendant plus de 15 ans dont quasiment 10 ans à travailler dessus. J’ai moins de soucis sur Linux, moins souvent/longtemps/grave.

Évidemment je tire cette constatation de mon expérience personnelle, il est probable que d’autres feront le constat inverse. Je vais toutefois rappeler un détail dans le point suivant.

Smicard et milliardaire

Globalement le Libre manque de moyens notamment d’argent. Certains gros projets reçoivent des dons, quelques développeurs rémunérés par leur entreprise bossent sur : Le noyau Linux, Debian, Ubuntu, Gnome… La majorité des autres projets crèvent la dalle, citons OpenBSD (1, 2, 3, 4) qui développe OpenSSH.

Microsoft : Plus de 150 000 employés dont 40% affectés à l’ingénierie, seconde capitalisation boursière ***mondiale*** de 1 592 milliards USD, 37,2 milliards de dollars de chiffre d’affaires et 13,9 milliards de bénéfices nets au dernier trimestre.

On compare un O.S Linux avec Windows à jeu égal ? Microsoft et Windows devrait atomiser Linux et les distributions Linux, le rapport de force est de 100 contre 1.

Pourtant on compare… ne vous y trompez pas, le simple fait de mettre Linux et Windows côte à côte démontre à quel point Windows se fout de l’utilisateur.

Rien à vendre. Rien à gagner ?

Ce qui sauve les distributions Linux est un grain de sable, une valeur ancrée au plus profond de l’Histoire du logiciel libre et de Linux : L’utilisateur au centre. Tout est fait autour de l’utilisateur, tout est fait pour lui.

Parfois malheureusement c’est insuffisant, les logiciels libres sont souvent moches, peu ergonomique, ces critiques sont justifiées. Nous manquons de moyens et de bras, des graphistes, designers, communicants.

Linux n’a rien à vendre mais comme utilisateurs nous avons tout à gagner à le soutenir.