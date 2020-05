Messagerie email éthique : comment préserver sa vie privée en 2020 (et celle de son entourage)

Ce billet est une mise à jour de celui publié en septembre 2017 sur le petit monde des messageries email.

L’email reste un outil majeur malgré l’usage massif des réseaux sociaux et des messageries instantanées. Nous avons besoin d’un email pour communiquer avec nos semblables et pour nous inscrire à des services web divers et variés dans le cadre de nos usages numériques éducatifs, ludiques, administratifs et professionnels.

Une boite email comporte une grande partie de nous mêmes : il s’agit de notre correspondance numérique, qui va de l’email le plus banal (confirmation d’une commande d’achat) au plus intime (échanges familiaux et amoureux) au plus confidentiel (email officiel des impôts !).

A qui confier la responsabilité de conserver avec respect notre vie numérique ? Je vais tenter de répondre à cette question 🙂

Une histoire de critères

Je fais le choix d’un service email selon plusieurs critères :

Les conditions générales d’utilisation du service, les fameuses CGU que personne ne lit jamais : à quoi s’engage la structure hébergeant mes emails au niveau confidentialité ? Est-ce que le secret de ma correspondance est respecté ? Structure légale : quelle est le format juridique de la structure gérant le service email ? Est-ce une entreprise commerciale anonyme, une coopérative ou une association ? Quel est son modèle économique, c’est-à-dire comment la structure se rémunère ? La localisation : Où est légalement basée cette structure juridique ? Dans quel pays sont les serveurs informatiques hébergeant mes données privées ? Comment ce pays se comporte-t-il vis-à-vis de la vie privée de ses citoyens ?

Dans les CGU, je cherche le niveau de respect accordé à mes correspondances : le fournisseur email ne lit pas mes données, ne le revend pas à des entreprises commerciales et ne laisse pas de porte ouverte volontairement à aucun Etat. J’écarte les services qui lisent le contenu de mes emails pour me profiler afin de les revendre à des entreprises commerciales ou des régies publicitaires pour améliorer leur offre marketing. Je favorise les services plus éthiques.

Concernant la structure légale, je m’intéresse au modèle économique de l’entité étudiée. Comment se finance l’entité ? Quel est son écosystème économique, social et écologique ? L’idéal serait les modèles coopératif et associatif dans lesquels les bénéfices sont utilisés pour financer le projet et rétribuer les salariés correctement.

La localisation physique de l’entreprise et de serveurs informatiques me permet d’évaluer le degré de respect de la vie privée des citoyens par l’Etat. Je vais préciser les choses : les révélations d’Edward Snowden ont changé beaucoup de choses. Les USA utilisent les entreprises US de la tech pour leur objectif de collecte massive des données numériques de tous et de toutes. De nombreux pays leur ont emboité en adoptant des lois de surveillance numérique de plus en plus intrusives comme la France (là et là) et le Royaume-Uni. Loin de moi l’idée d’échapper à la surveillance de masse en jouant les hackers en carton mais plutôt de signifier mon désaccord en évitant les services hébergés dans ces pays et en favorisant des alternatives plus respectueuses.

1. Résultats courts

Pour les plus pressés, voici les résultats.

.

1.1. Les services emails que je conseille

Infomaniak

Kolab Now

Mailfence

Mailbox

Mailden (ajout 2 mai 2020)

Migadu

Neomailbox

Posteo

Protonmail

Runbox

Soverin

Tutanota

Vivaldi

1.2. Les services de messagerie qu’on peut utiliser, éventuellement…

Autistici

Disroot

Fastmail

Gandi

Gozmail.bzh

La Poste

Mail Lilo

Mailo (anciennement NetCourrier)

Mail.fr

Mail.be

OVH

Riseup

Sud Ouest

Yulpa

Zaclys

1.3. Les services à ne pas utiliser

Gmail

GMX

GreenNet

Msgsafe.io

Newmanity

Novo Ordo

Openmailbox

Outlook / Hotmail

Scryptmail

Startmail

Yahoo

YandexMail

Zoho

2. Résultats en détails

2.1 Les services de messagerie conseillés

Ce sont des services qui respectent la vie privée de l’utilisateur et dont le pays hôte respecte lui aussi la vie privée de ses concitoyens.

Tutanota

Service basé en Allemagne avec options payantes. Les emails sont chiffrés de bout en bout entre utilisateurs de Tutanota. Possibilité de mettre un mot de passe aux emails envoyés en externe. Intègre un calendrier.

ProtonMail

Service basé en Suisse avec options payantes. Les emails sont chiffrés de bout en bout entre utilisateurs Protonmail. Intègre également un calendrier.

Infomaniak

Hébergeur Suisse fournissant un certain nombre de services internet classiques : hébergement, nom de domaines, serveurs et pour la partie qui nous intéresse service email + calendrier + carnet de contacts. Il faut acheter un nom de domaine et la prestation email adequat. Cela revient à une trentaine d’euros par an. C’est ma solution préférée.

Vivaldi

Service gratuit basé en Norvège et Islande. Le Vivaldi présenté ici est à mettre en lien avec le navigateur internet lancé par Jon von Tetzchner du même nom. A noter que ce service est très complet avec calendrier et carnet d’adresses. Gros refresh visuel il y a peu de temps. Un compte chez Vivaldi vous donnera accès à leurs forums et à un profil pour créer un blog hébergé chez eux.

Runbox

Service payant basé en Norvège. Les conditions d’utilisation sont claires et ce service est assez réputé. Critère écologique très important, ils viennent d’obtenir le label éthique par Ethical Consumer.

Kolab Now

Basé en Suisse, un service payant très complet avec calendrier et suite logiciels (traitement de texte et tableur en ligne, stockage de fichiers en ligne). Du solide.

Mailfence

Basé en Belgique, avec également calendrier et stockage de documents possible. l’offre de base est gratuite et possibilité de payer une somme modique pour plus d’options. Il reverse 15% de leurs revenus à des organismes comme l’Electronic Frontier Foundation et European Digital Rights Foundation.

Posteo

L’email le plus écologique et éthique de la liste. Leur énergie est fournie par Greenpeace Energy, Posteo fait également des dons à des organismes à but non lucratif tous les ans. Basé en Allemagne. A partir de 12 euros par an. Irréprochable.

Mailbox

Service allemand complet : email, agenda, traitement de texte et tableur en ligne, espace de stockage. Payant à partir de 12 € par an. Là aussi, un bon choix très complet. Peer Henlein, créateur du service, est très connu pour son activisme au sein du logicie libre et de Linux depuis presque 20 ans.

Soverin

Service payant basé aux Pays-Bas promouvant la protection des données. Efficace.

Neomailbox.com

Service payant Suisse proposant email, VPN et achat de nom de domaine.

Mailden (ajout 2 mai 2020 suite à une suggestion venue des commentaires)

Et oui, je ne connaissais pas ce service tout à fait respectueux de ses utilisateurs, avec chiffrement de bout en bout des données utilisateurs. Made in France.

Midagu (ajout 2 mai 2020 suite à une suggestion venue des commentaires)

Un fournisseur militant et alternatif basé en Suisse. Beaucoup d’informations sur leurs projet et positionnement sur leur site. Intéressant/

.

2.2 Les services de messagerie qu’on peut utiliser, éventuellement…

Ici se retrouvent de nombreux services qui ne remplissent pas mes critères à 100%. Souvent, c’est parce que le service réside dans un pays qui respecte peu la vie privée et l’intimité de ses citoyens. C’est le cas pour tous les services basés en France ou au Royaume-Uni.

Autistici

Service militant altermondialiste gratuit basé en Italie. Le service est respectueux des utilisateurs mais de par sa nature, je me demande s’ils ne sont largement surveillés. De nombreux services sont proposés (blog, mailing list, messagerie instantanée…).

Disroot

Dans le même esprit qu’Autistici, assez alternatif et plus récent, Disroot propose de nombreux services dont un email. Basé aux Pays-Bas.

OVH

Incontournable géant français du numérique. En achetant un nom de domaine, vous aurez droit à un boite email de 5 Go de base (sans calendrier). Il est possible de souscrire à des formules emails plus poussées et donc payantes. Je vous déconseille l’offre « email Pro » https://www.ovh.com/fr/mail/ chez OVH qui ne se synchronise avec rien, qui n’autorise pas l’export de votre calendrier, ni de votre liste de contacts. C’est ce que j’appellerais une offre « cul de sac », je me suis fait avoir et je ne la conseille à personne. Pour le reste des offres Pro, c’est assez cher avec des produits Microsoft Exchange. OVH est soumis aux lois françaises. Je suis moyen chaud pour utiliser un service basé en France pour tout vous dire.

Gandi

Autre grand de l’internet français, Gandi propose lors de l’achat d’un nom de domaine 2 boites emails de 3 Go et il y a aussi un calendrier disponible. Ca fonctionne via le client web Sogo (pour ceux qui connaissent). Pas mal mais l’entreprise Gandi est également soumise aux lois françaises.

Yulpa

Anciennement Web4all, association devenue entreprise basée en France. Cette entreprise propose les mêmes choses qu’OVH ou Gandi : noms de domaine, hébergement, produits email. Le client mail est basé sur Zimbra avec calendrier, carnet d’adresses et stockage de documents. A noter un espace de 50 Go pour les comptes emails. Service payant. Soumis eux aussi aux lois française (voir OVH et Gandi).

Mailo

Anciennement Net Courrie, Mailo est un service hebergé en France chez Ecritel. Soumis aux lois françaises.

Zaclys

C’est une association loi 1901 qui, à l’image de Framasoft, propose de nombreux services en ligne. Le service mail utilise l’interface Roundcube. A partir de 5 € par an. Belle initiative du monde associatif qui propose également de nombreux services numériques (du nuage à la française).

Mail.be

Service similaire à Mailfence, basé lui aussi en Belgique. Regroupe plusieurs services en plus de l’email : calendrier et stockage de documents. Offres gratuite et payante. Les inscriptions sont clôturées en ce moment.

Riseup

Service militant engagé basé aux USA. Le service est très respectueux des libertés et droits des utilisateurs. De part sa nature militante, j’imagine que ce service doit être scruté de près par divers organisations officielles aux USA.

Gozmail.bzh

Association loi 1901 basée en Bretagne. Même philosophie que Zaclys et Framasoft, acteur engagé. Il faut être membre de l’association pour accéder au service. A partir de 9 € par an.

Fastmail

Je crois que c’est visuellement et graphiquement ma suite email préférée : email, calendrier, stockage de documents, tout est magnifique. Le service est efficace et leur offre payante vaut vraiment le coup pour 32 € par an. Malheureusement, leurs serveurs sont basés aux USA.

La Poste

Les conditions de la Poste ont également changé depuis mon dernier billet ! L’entreprise est beaucoup plus respectueuse des données privées dans ses CGU (merci le RGPD ?) et s’engage même à les protéger. Le partage avec ses filiales et partenaires commerciaux a disparu. Reste que le service est basé en France.

Mail.fr

Mail.fr est la devanture francophone de Mail.de, entreprise allemande. Leurs CGU sont très claires et leurs explications sont très transparentes. L’offre email gratuite basique est financée par une newsletter imposée et que certains données seront partagées avec des tiers pour vous soumettre d’autres éventuelles newsletters commerciales (avec possibilité de se désinscrire à celles ci). L’offre payante à 12€/an permet de se débarrasser de la publicité et d’avoir plus d’options. Explications honnêtes.

Lilo Mail

Service email lié au bien connu méta moteur de recherche Lilo, hébergé par Scaleway (Free), anciennement appelé Online SA, en Ile-de-France. Inscription cloturée pour l’instant.

Sud-ouest

Un des hébergeurs associatifs lié au collectif CHATONS. Il faut adhérer à l’association (2€) et donner ensuite le montant qu’on désire, c’est le principe du prix libre. Hébergé en France.

2.3 Les services de messagerie à ne pas utiliser

Certains services sont à éviter : ils lisent vos contenus en ligne et génèrent de l’argent en vous profilant. Ils peuvent également vendre vos données personnelles à n’importe quelle entreprise commerciale.

Autre raison supplémentaire de les éviter : leurs serveurs informatique sont accessibles aux autorités administratives du pays par défaut sans aucune demande légale. C’est le cas du territoire étasunien couvert par le Patriot Act et le Cloud Act qui permettent au gouvernement US d’accéder librement à vos données sans votre consentement, ni avertissement.

Les pires services cumulent tous les problèmes à la fois (Gmail, Yahoo) : profilage et revente de vos données + libre accès des autorités US à vos données en ligne.

Startmail

ervice basé aux Pays-Bas. Propose du chiffrement facilement utilisable. Par les créateurs d’Ixquick et de Startpage. Acheté en octobre 2019 par Privacy One Group, propriété de System1, une entreprise publicitaire. A éviter.

Gmail

Je ne présente même plus le service mail de Google. Cette compagnie vit de la publicité qui découle du profilage des utilisateurs de ses services. En clair, vous payez Gmail et le moteur de recherche Google avec vos données privées et celle de vos correspondants qui échangent des emails avec vous. Bref, vous mettez tout le monde dans l’embarras en utilisant Gmail.

De plus, basée aux USA, Google combine de nombreux désavantages quant au respect de votre vie privée. Gênant.

GMX

Service email allemand qui collecte vos données personnelles. Même si elle laisse la possibilité de sortir du piège, c’est de base pour moi assez négatif. voir le chapitre 4.1.2 Catégories et provenance des données personnelles. De plus, GMX utilise Google Analytics pour mesurer les audiences et l’utilisation de son site. Gmx a également recours à Optimizely comme service d’analyse web. Bref, fuyez.

Yahoo

Là encore, un service médiocre quant au respect de la vie privée de ses utilisateurs. Les Conditions Générales d’Utilisation et les ratés techniques (fuites de données récurrentes) doivent vous faire fuir ce service. Sans parler de leurs changements de stratégie incessants et de leur rachat raté de Tumblr. Petit extrait sympathique de leur CGU : « Les systèmes de Verizon Media analysent et stockent tout le contenu des communications, notamment le contenu des emails entrants et sortants, ainsi que les messages entrants et sortants des applications de messagerie« . Génial, non ? Basée aux USA, encore une raison de fuir.

YandexMail

Yandex est le Google russe. De nombreux services en lignes sont proposés. Les CGU indiquent qu’ils collectent un grand nombre d’informations de connexion et peuvent les proposer à leurs partenaires commerciaux. Fun fact : la Russie n’a pas été prise en flagrant délit d’espionnage comme la NSA

Msgsafe.io

Service de messagerie email basé au Panama avec semble-t-il un haut niveau de protection de la vie privée des utisateurs. Ca démarrait pas mal mais personne chez eux ne répond sur leurs Reddit et Twitter. Je n’ai pas poursuivi plus.

Zoho

Email, suite bureautique en ligne, stockage de documents. Zoho fait tout. J’ai remarqué que les conditions de traitement des informations des utilisateurs avaient changé depuis le dernier billet en 2017. Zoho s’engage à protéger les données des utilisateurs. Il reste que Zoho est une société basée aux USA.

Outlook / Hotmail

Le service email de Microsoft, lié à Office 365 en ligne. Basé aux USA. On peut passer.

GreenNet

Hébergeur coopératif britannique engagé socialement et écologiquement, ils fournissent un service email payant. Ils se réservent le droit de lire le contenu de vos fichiers et emails, voir Point 6. De plus, le Royaume-Uni est un partenaire privilégié dans le cadre du programme de surveillance numérique mis en place par les USA.

Novo Ordo

Service prétendant être hebergé en Suisse mais avec un siège social est au Nevada, USA. En regardant d’un peu plus près, Epiphyte LLC, la maison mère, dispose de plusieurs succursales aux USA. Pas très clair. A éviter.

Scryptmail

Aucun background sur cette entreprise, aucune réponse aux commentaires postés… On sait que c’est basé aux USA (Washington). Pas de mise à jour de leur site depuis 2014. Je déconseille vivement de l’utiliser.

Newmanity

Le service indique ne plus prendre de nouvelles inscriptions. A suivre…

OpenMailBox

N’existe plus.

Conclusion

La mise à jour est maintenant terminée. Je vous laisse apporter votre pierre à l’édifice en commentaire car il y a certainement des choses à rajouter !

PS : promis, je n’attendrais pas 3 ans avant la prochaine mise à jour 🙂