Nous devrions apprendre à moins juger nos congénères

La suspension du jugement (épochè, pour qui veut se la raconter), est, en zététique, une étape essentielle de la pensée critique. Elle désigne la suspension de toute affirmation, favorable ou défavorable, sur un sujet pendant le temps de l’analyse du-dit sujet, avant de se faire une opinion.

Depuis que le gouvernement a décrété le confinement, je vois paraître, çà et là, des comportements qui, sincèrement, me font froid dans le dos. Il y a, bien évidement, les cas extrêmes de personnes qui adoptent des comportements délateurs comme ceux que l’on pouvait observer sous l’occupation. Ainsi, un article de France 3 Régions indique qu’à Strasbourg, « les appels au 17 pour délation explosent ». Mais, beaucoup plus banalement — et beaucoup plus vicieusement, aussi — on observe un peu partout sur les réseaux sociaux des petites réflexions, des petites phrases passives-agressives — bref, des jugements — sur comment les gens vivent leur vie. Comment ils et elles passent leur temps. Combien de fois par jour ils et elles sortent le chien (comparé à avant), ce qu’ils et elles achètent au supermarché…

Et je vais être franc avec vous : cela me terrifie. Ce manque de compréhension, ce manque d’empathie, cette incapacité à se mettre à la place des autres me terrifie.

Il y a un fait que je tiens pour vrai depuis très longtemps et que mon hyperactivité m’a appris dans la douleur : nous sommes toutes et tous différents. Et je ne dis pas ça, ici, comme une espèce d’ode insipide à la tolérance, façon Disney. Non, je le dis comme un constat brutal, violent, car si évident et pourtant si difficile à accepter pour beaucoup de monde.

Lorsque j’étais adolescent, mes troubles de l’attention ont atteint un pic remettant gravement en question ma scolarité. J’ai réussi à avoir le bac — avec une moyenne pas folle — mais ma chance n’a pas duré beaucoup plus longtemps. Et après deux ans d’études supérieures, je n’ai eu d’autre choix que d’abandonner mes études. À ce moment-là, et bien que je commençais à pouvoir mettre des mots sur ce que je ressentais, j’ai dû faire face à l’incompréhension, la déception — la colère, même — de mes parents qui étaient persuadés que j’avais pris le sujet par-dessus la jambe et que je ne m’étais pas donné les moyens de réussir. Comme si tout ceci n’était qu’une question de volonté.

Aujourd’hui encore malgré un diagnostic hospitalier et un traitement au long cours qui m’a permis de reprendre — avec succès — mes études, elle refuse encore d’admettre s’être trompé et continue de m’affirmer que j’aurais pu, si je m’étais forcé. Pouvez-vous imaginer la violence d’avoir un mur en face de soi ? Une personne qui refuse de comprendre, qui refuse, même, d’essayer ? Qui refuse d’écouter ? Pouvez-vous comprendre la détresse d’une personne qui appelle sa mère à l’aide, qui dit « je n’arrive pas à me concentrer ! » et qui reçoit, pour toute réponse : « force-toi ! Quand on veut, on peut ! »

C’est ça, la différence dans toute sa brutalité.

Mais l’avantage, c’est que ça met du plomb dans la tête. Ça donne de nouvelles perspectives sur le monde. Ça fait comprendre qu’il n’existe pas de « volonté ». Nous sommes prisonniers de nos déterminismes, sur lesquels nous n’avons de contrôle que marginalement. Et ces déterminismes, oh, qu’ils sont nombreux ! Ainsi, lorsqu’une situation aussi exceptionnelle, à l’échelle d’une vie, qu’un confinement sur l’ensemble du territoire d’un pays arrive, il convient de comprendre que tout le monde ne va pas le vivre de la même façon.

Personnellement, je suis plutôt introverti. Rester chez moi de longues semaines en ne sortant qu’anecdotiquement, pour faire les courses, n’est pas un problème. Tout au plus, ça me chagrinera au bout de quelques semaines parce que — quand-même — j’aurais bien aimé aller un peu en ville, boire un verre avec les potes. Sauf que tout le monde n’est pas moi. Et si je suis une personne que les relations sociales peuvent vite épuiser — au point de ressentir le besoin de rester seul plusieurs jours chez moi ensuite — tout le monde n’est pas comme moi. Et il existe des personnes pour qui voir des gens régulièrement, sortir, s’amuser — quotidiennement, même ! — est un besoin vital. Et c’est ainsi qu’en période de confinement, toute excuse devient bonne pour voir des gens. Des trucs aussi bêtes qu’aller acheter du matériel de bricolage. Et il serait aisé de critiquer ces personnes qui sortent faire des achats que nous, personnellement, jugeons futiles. Mais que savons-nous de leur vie ?

Épochè…

Peut-être ces personnes vivent très mal le confinement. Peut-être ont-elles besoin de s’occuper frénétiquement pour ne pas sombrer dans la dépression. Peut-être que, oui, repeindre sa chambre n’est pas la chose la plus urgente à faire en temps de crise. Mais sommes-nous vraiment bien placés pour juger de la légitimité d’une activité ? Et si repeindre sa chambre n’était qu’un prétexte ? Un prétexte pour ne pas devenir fou ? C’est ça ou autre chose. Peut-être, même, est-ce ça ou mourir ? Les conséquences d’un confinement sur la psyché peuvent être inattendues. En Asie, suite à la pandémie de coronavirus SARS-CoV-1 de 2003, certaines personnes ont développé des TOC, voire des troubles de stress post-traumatiques. Un syndrome que l’on retrouve classiquement chez les anciens combattants et les victimes de catastrophes naturelles. Voilà. Ça peut aussi être ça, les conséquences d’un confinement. Ça et d’autres joyeusetés.

Alors là prochaine fois que vous croiserez une personne dont vous désapprouvez les sorties, faites preuve de charité et suspendez votre jugement. Car vous ne savez probablement pas tout — peut-être même rien du tout — de ce qui se passe dans sa tête.