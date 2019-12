Je suis gros et je ne sais pas trop quoi en penser.

Je suis gros. Voilà. Je l’ai été à peu près toute ma vie. Vous savez, dans toutes les classes, y’a toujours un enfant un peu bouboule. Souvent c’est le même enfant qui est moqué par toute sa classe et lui sert d’exutoire. Bah cet enfant, toute ma scolarité, c’était moi. Mais aujourd’hui, c’est officiellement un problème médical sérieux. J’ai un IMC de 41. Au-dessus de 40, paraît-il les problèmes médicaux deviennent dangereux. Je fais 121kg pour 1m73. Mon poids de forme se situe donc aux alentours de 70/75kg. J’ai donc beaucoup de poids en trop au regard de la norme. Et c’est bien ça, le problème : au regard de la norme.

À l’adolescence, j’ai perdu du poids un peu naturellement, avec la croissance mais j’ai aussi décidé de faire 2 régimes consécutifs. 2 régimes qui ont totalement détruit mon corps. Avant ces régimes, j’avais jamais dépassé les 85kg. Après, j’ai atteint les 95 puis les 110. J’ai perdu trop de poids, trop vite et j’ai pas réussi à stabiliser après.

Donc, je suis gros.

Et je ne sais pas trop comment considérer la question. Certes, les problèmes médicaux me guettent : diabète, problèmes cardio-vasculaires et autres complications associées. Mais puisqu’il faut mourir un jour, pourquoi ne pas brûler franchement, de sa belle flamme et mourir à 50 ans d’une crise cardiaque soudaine, violente et spectaculaire ? Est-ce que ce n’est pas mieux que de passer 20 ans à végéter en maison de retraite, maltraité par des infirmières exploitées et sous pression ? De toutes façons, ce n’est pas le premier problème médical que j’ai. J’avais déjà le TDA/H et les migraines ophtalmiques chroniques. Je suis déjà plus à ça près…

Donc je ne sais pas trop quoi en penser.

D’un côté, j’ai entamé, il y a quelques années, un travail de positivisme pour accepter mes bourrelets disgrâcieux. Dans la foulée de la découverte de Daria Marx et de son collectif Gras Politique. Un collectif qui a été fondé pour dénoncer les violences subies par les personnes grosses de la part du milieu médical en particulier et de la société, de manière générale. Un collectif fondé pour exprimer le ras-le-bol des remarques culpabilisantes (« tu devrais manger moins ») autant que les remarques condescendantes (« tu as perdu du poids ? Tu es radieuse ! »). Dans cette optique, je me suis mis à poster tous les matins des photos de bears parce que j’adore le positivisme de cette communauté gay fondée sur la fierté d’être gros et poilu. Et quand j’ai commencé sérieusement le sport en salle il y a 4 ans, c’était très clairement dans l’espoir d’améliorer mes problèmes de dos à l’époque. Je n’avais de toutes façons pas dans l’espoir de retrouver mon poids de forme en faisant ça. Je pensais, de toutes façons que j’aurais abandonné avant que ça commence à avoir un quelconque effet dessus (spoiler : il y a eu un effet… négligeable, quelques kilos, en 4 ans…)

D’un autre côté… Ben ça marche pas. J’ai jamais réussi. Je me dégoûte toujours quand je me regarde dans la glace. Et ce, même si je vis en couple avec une femme qui me trouve beau et m’aime bien comme je suis (enfin, j’ai l’impression… 🤔). Ça marche putain de pas. Même si les bears que je poste sont très beaux à mes yeux. Même si je croise des hommes qui rentrent pas dans du L et des femmes qui rentrent pas dans du 38 tous les jours et que ça m’empêche pas de les trouver magnifiques, moi, je me déteste.

Je continue de me détester et je suis même en train de pleurer en écrivant ces lignes tellement c’est triste.

J’y pense plus à chaque instant, bien sûr. J’ai fait beaucoup de chemin. Mais je me déteste quand-même. Voilà ce que la société du spectacle a produit sur moi : je ne me supporte plus lorsque je dois aller choisir un pantalon parce que je sais que je rentrerai pas mes énormes cuisses dans moins que du 58. Les seuls vêtements que je prends plaisir à acheter, ce sont les chaussures. Parce que, là, ça va. La seule partie de mon corps qui rentre dans la norme.

Alors quand le médecin ce matin m’a parlé d’une hospitalisation, ben j’y ai sérieusement pensé. J’ai sérieusement pensé que, oui, c’était une bonne putain de solution. Et cette seule pensée vient de ruiner les dernières années de positivisme que j’ai tenté de construire. Pour le plaisir de rentrer dans un costume taillé L et ressembler à Daniel Craig. Et avec zéro garantie que ça soit utile le moins du monde, en plus. Parce que, bon, les règles de nutrition, en vrai, je les connais. C’est pas ça, le soucis. Le soucis, ce sont les 20 ans que j’ai passé en compagnie de quotidienne de pensées suicidaires que je soignais par des razzia de bouffe compulsive. Le problème, c’est mon rapport à la nourriture qui n’est toujours pas sain. Le problème, c’est mon trouble de l’attention que j’ai toujours du mal à gérer et qui me fait parfois rechercher des shoots de dopamine comme un accro à l’héro. Y compris dans la bouffe.

Donc voilà. Je suis gros. Et je ne sais pas quoi en penser.

P.S.: J’ai vu passer des commentaires du type « hey, bouge-toi un peu » ou « hé, y’a pire ailleurs ». Je préviens que je les poubellise. Les conseils condescendants de ce genre, j’en ai entendu assez dans ma vie. Je vous emmerde. Vous n’avez pas à relativiser mes souffrances et mes doutes.