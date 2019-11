Je migre actuellement les serveurs du boulot vers Debian Buster et je vais maj mes pc sous Mint. Je n’ai jamais abordé la question : Upgrade ou réinstallation ?

Quand je parle de réinstallation, je veux dire installer la version N+1 (ou plus) de la distribution en conservant les données. Pour ma part j’ai une nette préférence pour la réinstallation :

Repartir d’un système neuf, propre et minimal => Je fous souvent le bordel dans ma distrib. Cela ne signifie pas qu’elle fonctionne mal mais que je vais avoir tendance à installer/tester des logiciels, bidouiller des fichiers de config, rejouer certains trucs vus au boulot

Vérifier la sauvegarde => Je copie sur HDD interne et externe home et /etc . Cette opération s’effectue en dehors des routines de sauvegarde (avec BorgBackup), je la fais manuellement. Une fois la réinstallation effectuée, je copie juste mes documents, les dossiers Firefox et Thunderbird mais pas les fichiers de configuration

Remettre à jour ma procédure d'installation et la liste de mes outils => Avec le temps je n'utilise plus certains outils, j'en ajoute d'autres, je tiens une liste des paquets que j'installe. Dans le même fichier je note tous les paramétrages que je fais lors d'une install (partitionnement, suppression/lancement de services, apparence, raccourcis clavier…). De nombreux utilisateurs avancés scriptent tout, les dotfiles (fichiers de config) sont versionnés sur git, ils les récupèrent et les poussent avec des symlinks ou des outils dédiés (stow). Perso je préfère souvent conserver la procédure/réglage que je fais ET avoir un dotfile, simplement car les options dans les dotfiles peuvent être abscons (on ne sait pas/plus ce que l'option fait, il faut aller chercher dans la doc). En général sur l'interface graphique du logiciel on comprend mieux à quoi correspond une option, ça me permet aussi d'avoir l'info pour 2 types d'utilisateurs (débutant je lui dis où aller cliquer, avancé je lui donne l'option à mettre dans le fichier de config)

Mettre à jour mes fichiers de configuration => Je compare mes fichiers de configuration avec ceux proposés par défaut, je teste ceux par défaut quelques temps. Parfois je me rends compte qu’un bug ou un truc gênant est en fait produit par mes réglages. Je modifie quelques fichiers dans /etc , l’essentiel des modifications que j’effectue sont dans mon home (dotfiles et dossiers à la racine : .bash* , ~/.config , ~/.ssh , etc.)

Passer à la version N+2 de la distribution => Je ne connais aucun upgrade permettant de sauter 1 version de la distribution, par exemple passer de Debian Jessie (8) à Buster (10). Il faut upgrader deux fois, Jessie à Stretch puis Stretch à Buster. La réinstallation le permet évidemment, il « suffit » de bien préparer les fichiers de configuration et procéder à des tests. Au boulot justement je réinstalle de Jessie à Buster.

EDIT : Fedora le permet mais « les mises à niveau effectuant un saut de numéro de version supérieur à 2 ne sont pas prises en charge »

Je réinstalle mes pc (fixe et portable) une fois par an. J’apprécie me retrouver devant l’installeur pour voir comment le processus a évolué, je repars d’un système neuf/propre/minimal, je vérifie que ma sauvegarde est bonne et contient tous les fichiers nécessaires, j’en apprends davantage sur mon système, je me penche sur les nouveautés des logiciels et j’adapte mes fichiers de configuration.

L’upgrade apporte simplicité et temps gagné mais reste une procédure particulière liée à la distrib utilisée. Parfois on n’a pas le niveau, le temps, l’énergie ou l’envie de réinstaller son système, il fonctionne correctement, on veut passer à la dernière version en changeant le moins de choses possible. La procédure chez Debian est simple et éprouvée, elle offre cette possibilité à l’utilisateur.

Il n’y a pas une réponse figée et catégorique entre upgrade et réinstall, le choix se fera toujours en fonction du contexte et de l’utilisateur. Par exemple CentOS ne permet pas d’upgrader (passer de CentOS 7 à 8), une réinstall est obligatoire. Cependant j’espère vous avoir amené à réfléchir à votre manière de mettre à jour votre distrib, je vois beaucoup d’utilisateurs de Debian/Ubuntu (et dérivés) effectuer des upgrades, je lui préfère la réinstall.