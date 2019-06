Décalage horaire entre Windows et Linux en dual-boot

En ce moment je m’occupe de tous les petits soucis que je rencontre sur GNU/Linux. Le pc fixe est en dual-boot, Madame utilise une session Windows, je suis sur Mint Xfce. Mint est à l’heure, la session de Madame affiche 2h de moins.

J’avais pris ce problème par dessus la jambe, réglé l’heure sur sa session mais après quelques essais, Windows affiche de nouveau 2h de moins. Pas évident de faire la corrélation entre Windows et Linux à cause du dual-boot.

On peut régler le problème du côté Windows ou Linux, je vous propose Linux évidemment : timedatectl --adjust-system-clock set-local-rtc 1 . On vérifie ensuite qu’on a bien RTC in local TZ: yes en faisant timedatectl . À noter le Warning : The system is configured to read the RTC time in the local time zone. This mode can not be fully supported. It will create various problems with time zone changes and daylight saving time adjustments. The RTC time is never updated, it relies on external facilities to maintain it. If at all possible, use RTC in UTC by calling ‘timedatectl set-local-rtc 0’. En gros vous êtes bons pour faire les changements d’heure à la main. À présent vous retournez sur la session Windows, vous checkez l’heure et ça restera. Problème réglé.

On trouve le pourquoi en Français ou en Anglais (vous y trouverez aussi les manipulations à effectuer si vous préférez régler ça du côté Windows) : L’ordinateur stocke l’heure dans l’horloge matérielle de la carte mère. Windows utilise l’heure locale quand Linux utilise le temps universel coordonné (UTC). Il faut harmoniser l’heure de l’horloge matérielle entre Windows et Linux soit en passant Linux sur l’heure locale soit Windows sur l’UTC.

À noter que la solution recommandée est d’utiliser UTC sur Windows et Linux, c’est la solution que je vous conseille mais c’est celle qui demande des manipulations sur Windows.